الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوصل عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 84 اتفاقية بنهاية اليوم الثالث، شملت وزارات وجامعات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية.وشهد المؤتمر توقيع 19 اتفاقية، حيث وقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 7 اتفاقيات مع عدة جامعات منها جامعة الملك خالد، وجامعة جدة، إضافة إلى جامعة جازان، وجامعة حائل.واشتملت الاتفاقيات الموقعة في جناح وزارة التعليم على عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات وجهات محلية ودولية، أبرزها اتفاقية شراكة بين جامعة نجران وشركة تطوير لتقنية المعلومات (تيتكو)، واتفاقية تعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمركز الوطني للقياس، إلى جانب اتفاقية تعاون بين جامعة الجوف وسيسكو السعودية، ومذكرة تفاهم بين جامعة القصيم ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.وتضمنت مستهدفات الاتفاقيات ومذكرات التعاون استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وركزت على التعريف بالحلول التي تسهم في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزيّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان.// انتهى //19:58ت م0198