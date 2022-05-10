الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسقدم رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني اليوم ورقة علمية بعنوان "الخصخصة ودورها في جودة التعليم العالي"، وذلك في الجلسة الرئيسة الثالثة التي جاءت بعنوان التمويل والاستثمار في التعليم بمشاركة نخبة من المتحدثين.وأشارت الورقة إلى ما يشهده العالم من تطور معرفي هائل وتقدم تقني كبير على مختلف الصُّعد في سائر المجالات، مؤكدة أنه أصبح لزاما على الجامعات أن تتحول من واقع التخصصات التقليدية إلى المعاصرة، ومن المحلية إلى العالمية، لمواكبة التطور العلمي الذي سيعود بكل تأكيد على مخرجات الجامعات لخدمة الوطن.وتطرقت الدراسة إلى أن جامعة الأمير سلطان عملت على مد جسور التواصل وبناء الشراكات مع كبريات المؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية حول العالم، وتوفير متطلبات سوق العمل بما تقدمه من تخصصات جديدة، والتوصية بإقامة المؤتمر سنوياً لأهميته البالغة للتعليم العالي بشقيه الحكومي والأهلي، ولدوره في نقل التجارب التعليمية بين الشعوب.// انتهى //20:06ت م0202