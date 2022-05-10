الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسعقد مسؤولو التلفزيون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم ، اجتماعهم الثالث عشر برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة محمد بن فهد الحارثي ، بمشاركة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك عبر الاتصال المرئي.ورَحَّبَ الحارثي بقادة قطاعات التلفزيون في دول المجلس ، مبيناً أن المملكة ترحب بكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الاشقاء، ومواجهة تحديات الصناعة الإعلامية بإستراتيجية واضحة؛تسهم في ارتقاء العمل التلفزيوني الخليجي، وتقديم ما يرضي طموحات المتابعين وفق الأهداف الأساسية المقرة ضمن إستراتيجية مجلس التعاون خلال دورته الواحدة والثلاثين؛التي تهدف للإسهام في تعزيز فرص المواطنة والوحدة،وترسيخ القيم المجتمعية والترابط بين شعوب المنطقة.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال،ومن أهمها؛إعداد خطة خمسية مستقبلية لتنظيم إستراتيجية العمل الإعلامي والتعاون التلفزيوني المشترك بدول المجلس.كما استعرض الاجتماع متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية،وما يعزِّز التعاون الإعلامي التلفزيوني المشترك بين دول مجلس التعاون.// انتهى //20:29ت م0203