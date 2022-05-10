الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأُجريت مساء اليوم قرعة بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين،وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بحضور مساعد وزير الرياضة للإعلام والإتصال رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الدكتور رجاء الله السلمي وعدد من المسؤولين في وزارتي الرياضة والتعليم، وممثلي الفرق المشاركة.وجاء توزيع الفرق المدرسية الـ 16 للمرحلة المتوسطة (فئة 15 سنة) على أربع مجموعات، فيما وُزعت الفرق المدرسية الـ 16 للمرحلة الثانوية (فئة 18 سنة)، على أربع مجموعات.وقُسمت الفرق بحسب القرعة إلى المجموعة الأولى، التي يمثلها بطل محافظة جدة وبطل محافظة الأحساء وبطل منطقة نجران وبطل منطقة الباحة، بينما يتنافس في المجموعة الثانية بطل منطقة الرياض وبطل منطقة حائل وبطل منطقة الجوف وبطل منطقة جازان، في حين ستضم المجموعة الثالثة بطل منطقة القصيم وبطل منطقة تبوك وبطل منطقة مكة المكرمة وبطل منطقة الحدود الشمالية،أما المجموعة الرابعة فيتواجه فيها بطل منطقة المدينة المنورة وبطل منطقة عسير وبطل محافظة الطائف وبطل المنطقة الشرقية.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس على الشعيلان، نجاح مرحلة مباريات دور المجموعات التي أُقيمت في 47 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، وفق تنظيم إداري وفني مثالي، مبيناً أن بطولة نخبة المملكة تأهل إليها الفرق المدرسية أبطال المناطق لفئتي المرحلتين المتوسطة والثانوية التي ستقام منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة أواخر الشهر الحالي.// انتهى //20:30ت م0204