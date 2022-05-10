مقديشو 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسرحّب شركاء الصومال الدوليون بإعلان اللجنة المشتركة للانتخابات الرئاسية عن موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في الخامس من شهر مايو الجاري.وأكدوا في بيان لهم تشجيعهم التقدم الإيجابي في عملية تسجيل مرشحى الرئاسة، وكذلك الاستعدادات الأخرى للوفاء بالموعد النهائي للانتخابات.وأشار الشركاء الدوليون الى أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير العملية الانتخابية، داعين قادة الصومال إلى اختتام هذه المرحلة النهائية بشكل سلس وسلمي، حتى يتحول الاهتمام إلى الأولويات المحلية، وبناء الدولة.//أنتهى//21:14ت م0213