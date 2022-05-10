الرباط 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوقَّعت المغرب وهولندا في الرباط اليوم، على خطاب نوايا يحددُ مجالات وأشكال التعاون الأمني الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.وينصُّ الاتفاق - الذي وقَّعه عن الجانب المغربي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبداللطيف الحموشي، وعن الجانب الهولندي مفوض شرطة الأراضي المنخفضة- على توطيد علاقات تعاون بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعّال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.كما ينصُّ على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية، وكذا تقاسم الخبرات والتجارب في هذه الميادين.//انتهى//21:17ت م0214