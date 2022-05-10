إسلام آباد 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأرسلت باكستان الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان.وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية اليوم أن طائرة شحن جوي من طراز "سي ـ 130" توجهت إلى أفغانستان وعلى متنها كمية من المواد الغذائية والأدوية.وأضافت الهيئة أن باكستان بادرت بإرسال المساعدات الإغاثية إلى أفغانستان بتوجيه من رئيس الوزراء شهباز شريف لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت العصيب.//انتهى//21:17ت م0215