أنجامينا 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستسلَّمَ الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، رسالة من نظيره الأنغولي جواوو لورانسو، تتضمن علاقات التعاون القائمة بين تشاد وأنغولا والعمل على تعزيزها في المجالات كافة.سلَّمَ الرسالة المبعوث الخاص للرئيس الأنغولي السفير جوزيه دييكوم بوناسيتا، خلال استقبال الرئيس التشادي له اليوم بالعاصمة أنجامينا.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين،وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:24ت م0217