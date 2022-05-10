مقديشو 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسقضت وحدات من الجيش الصومالي اليوم، على 11 عنصراً من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، في عملية عسكرية بمنطقة ” عيلعدي” على بعد 30 كيلومترا عن مدينة ”كسمايو” حاضرة محافظة جوبالاند.وأكد قائد الكتيبة الخامسة للفوج الـ16 للقوات المسلحة الصومالية عرب طيغ أحمد القضاء على قيادات وعناصر إرهابية خلال هذه العملية، إلى جانب القبض على اثنين من العناصر الإرهابية،وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة.//أنتهى//21:24ت م0218