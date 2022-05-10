طرابلس 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسجدَّدَ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ دعم بلاده العمليةَ السياسية في ليبيا التي تسيرها الأمم المتحدة، وأن الوقت قد حان لكل الأطراف الليبية أن تتوحد؛على أن تكون هناك انتخابات في ليبيا تلبية لما يريده الشعب الليبي.وأرجع المسؤول الأمريكي - في تصريحات له وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم- التحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية الموجودة الآن في ليبيا إلى عدم وجود حكومة موحَّدة.وأشار إلى وجود رابط مباشر بين الاقتصاد والوضع السياسي في ليبيا، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات قبل كل شي ومن تم تشكيل الحكومة.//انتهى//21:24ت م0219