نيويورك 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء العنف المتكرر في سجون الإكوادور بعد أنباء مروعة عن وفاة عشرات السجناء في مكان اعتقالهم أمس الاثنين.وشدَّدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل، في المؤتمر الصحفي اليوم، على أن هذه الحوادث المقلقة تسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك نظام السجون، لمعالجة هذه الأزمة المطولة في البلاد.وأكدت ثروسيل، أن مسؤولية الدولة عن أمن جميع الأشخاص المحتجزين لديها تخلق افتراضاً بمسؤولية الدولة عن هذه الوفيات، داعية إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث.ودعت إلى دراسة التوصيات العملية التي تهدف إلى الحدّ من العنف والوفيات والإصابات الخطيرة في أثناء الاحتجاز؛الواردة في تقرير المفوض السامي لعام 2019م حول حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.//انتهى//21:25ت م0220