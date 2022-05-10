بروكسل 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمدأشتية، في بروكسل، بوزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، وبحثا التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لمؤتمر المانحين اليوم في العاصمة البلجيكية، بالإضافة إلى آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أشتية شدد خلال الاجتماع على أهمية وجود ضغط دولي جاد على المحتل الغاشم لوقف إجراءاته وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي.وحول انعقاد مؤتمر المانحين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن الدعم الاقتصادي يجب أن يرافقه مسار سياسي، وعلى المحتل القائم بالقوة السماح لنا بالاستثمار في المناطق المسماة ج، وحلّ جميع الملفات العالقة معه".//انتهى//21:27ت م0221