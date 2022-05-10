الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوقَّعت جامعة الباحة 10 اتفاقيات مع عدد من الجامعات السعودية وهيئة تقويم التعليم والتدريب على هامش أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم في الرياض.وأوضح معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن تُوقيع الاتفاقيات والشراكات مع " جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الفيصل، وجامعة الملك خالد وجامعة المجمعة، وجامعة تبوك، وجامعة بيشة وهيئة تقويم التعليم والتدريب في مجال (الاعتماد والقياس) وشركة KPMG وشركة تطوير تقنيات التعليم TeTCO"، تأتي إيمانًا بأهمية التكامل والتعاون المحلي والعالمي في نقل الخبرات والتجارب وتبادل الاستشارات؛ في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، بالإضافة إلى المجالات التطويرية، والإدارية وكذلك الاستثمار المعرفي للوصول إلى مخرجات تنافسية ذات جودة عالية.وتضمنت الاتفاقيات تقديم البرامج والدورات والمحاضرات والملتقيات التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات علمية وتطويرية، والتعاون في المجال الأكاديمي والبحثي، والتشارك في أنشطة مقارنة الأداء المؤسسي والبرامجي.// انتهى //21:33ت م0222