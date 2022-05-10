رام الله 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسحذَّرَ أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، من تبعات الملاحقات العسكرية الإسرائيلية القاتلة للعمال الفلسطينيين، التي يستخدم خلالها الذخيرة الحية والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، وتنتهي بإصابة العديد منهم بجروح مميته؛ ومن ثم اعتقالهم والزج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف، وذلك بحجة أنهم يعبرون الحدود دون الحصول على تصاريح الدخول اللازمة للاحتلال الإسرائيل القائم بالقوة.وبيّن أن هناك (815) عاملاً فلسطينياً،يُحتجزون الآن لدى أجهزة الاحتلال العسكرية، من بينهم (91) متهماً بتشغيل وإيواء ونقل العمال غير الحاصلين على تصاريح خاصة، ضمن ظروف احتجاز وتوقيف غير إنسانية ومنافية لقواعد التعامل مع المعتقلين المدنيين.ودعا منظمة العمل الدولية، والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة،إلى القيام بواجبها تجاه العمال الفلسطينيين ولجم غائلة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة،ومواصلة إيذاء العمال الفلسطينيين وقتلهم.//انتهى//21:44ت م0223