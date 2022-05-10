الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشاركت كليات الغد الدولية في فعاليات وأعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وجاءت مشاركة كليات الغد الدولية بجناح تخصصي تم من خلاله تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، المتمثلة في عقد الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية وبرامج التوعية والتثقيف الصحي،وتقديم الخدمات الصحية المجانية؛كقياس العلامات الحيوية،وفحص الغدة الدرقية،وكثافة العظام،وقياس الوزن والنبض،وغيرها من الخدمات للمشاركين بالمؤتمر وزوار جناح الكليات من الجمهور.ويُعرِّفُ جناح كليات الغد الدولية الزوار بالكليات وأهدافها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية،إضافة لاستعراض أبرز البرامج والتخصصات العلمية التي تطرحها،ومختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تقوم بها في مجال خدمة المجتمع.// انتهى //21:53ت م0226