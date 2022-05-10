بروكسل 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستعهد المجتمع الدولي اليوم بتقديم ما يقرب من 6.4 مليارات يورو لعام 2022م وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وقال بيان صادر في بروكسل:إن التمويل سيساعد الناس في سوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.ومن هذا المبلغ، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 4.8 مليارات يورو، مع أكثر من 3.1 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وجمع المؤتمر أكثر من 75 وفداً من الدول المجاورة المضيفة للاجئين السوريين والدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمحلية، بما في ذلك الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا والمنطقة وتجديد الدعم لحلّ سياسي شامل للنزاع.كما أنه يوفر منبراً فريداً للحوار مع المجتمع المدني.كما نشر الاتحاد الأوروبي اليوم تقريراً عن الوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في 30 مارس 2021م.//انتهى//22:06ت م0227