الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم, الفعاليات المصاحبة لملتقى تقني الرياض 2022, التي تتضمن منتدى "المواطنة الرقمية في حياتنا اليومية" ومعرضاً مصاحباً للتوظيف خلال المدة من 9 ـ 11 شوال, كما سيتضمن الملتقى حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة، الذي يحضره بمشيئة الله سمو أمير منطقة الرياض غداً، ويختتم الملتقى هاكثون "تقنيثون" يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.وتضمن المنتدى جلستين عن علم البيانات والأمن السيبراني، تناول عدد من الخبراء والمختصين أهم المواضيع المطروقة فيهما, حضرها ممثلون عن القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية وعدد من المسؤولين الحكوميين ومنسوبي المؤسسة.ويضم معرض التوظيف عدداً من الجهات تعرض فيه فرصاً وظيفية متنوعة تتماشى مع التخصصات في المنشآت التدريبية للبنين والبنات, كما يشتمل على ورش تدريبية مصاحبة مصممة لخدمة الخريجين والخريجات، وإكسابهم مهارات البحث عن عمل واجتياز المقابلات الشخصية.// انتهى //22:57ت م0240