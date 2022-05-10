الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأوضح معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري أن التحديات والأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر تتنامى وتتداخل فيها المتغيرات، وهو ما يتطلب منّا العمل معًا على ترتيب التوازنات والأوليات في إطار عملية تطوير التعليم بصفته العامل الأساس في التعامل مع هذه التحديات والضامن لمتطلبات المستقبل.جاء ذلك ضمن الورقة العلمية التي قدمها بعنوان "دور الجامعات في استشراف مستقبل جودة التعليم" في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وقال معاليه: "إن الجامعات هي المنصة الأساسيَّة للتفكير والإبداع في التعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها، لأنها المعنيَّة أولًا بالتفكير في مستقبل المجتمعات، و وضع الإستراتيجيات لمواجهة مختلف التحديات "، مشيرًا إلى أهمية أن تقوم الجامعات بتعزيز مهارات الطلاب والخريجيين لمواجهة متطلبات هذا العصر، وهو ما يستلزم تزويد هم بالمهارات والمعارف والقيم اللازمة لتأهيلهم للمستقبل واحتياجاته.وناقشت الورقة التحديات الرئيسة التي تواجهها عمليتا التعليم والتعلّم ودور الجامعات في استشراف مستقبل جودة التعليم في خمسة مجالات، هي: التعليم الرقمي والتحول نحو السوق العالمي، وطبيعة المناهج، ومهارات خريجي المستقبل، التعليم الرابع، والتعليم مدى الحياة، موصية بعدد من التوصيات لتعزيز دور الجامعات، وضمان جودة المخرجات، ومواكبة متطلبات العصر.// انتهى //22:58ت م0241