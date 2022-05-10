الكويت 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية، الذي عقد بالكويت، بحضور رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي، والأمينالعام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي .وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها: عرض الموضوع الرئيس للمؤتمر الكشفي العربيالـ 30 والمنتدى الكشفي الخامس للشباب، كما عُرضت موضوعات جدول أعمال ووثائق المؤتمر، واعتماد تقرير إنجازات المنظمة الكشفية العربية، واعتماد التقارير المالية والحسابات الختامية، واعتماد الخطة الثلاثية لأعوام 2023 - 2025، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية.وأفاد الفهد أن الاجتماع ناقش استضافة الأحداث الكشفية العربية الكبرى ومن أهمها : المؤتمر الكشفي العربي الـ 31 والمنتدى الكشفي العربي الـ 6 للشباب والملتقى الكشفي العربيالـ 21 للجوالة العرب والندوة الـ 7 لرواد الرهوط ، والملتقى الخامس لقادة العشائر ، والملتقى الكشفي العربي الـ 6 للأشبال ، والندوة الرابعة لرؤساء السداسيات والملتقى الثاني لقادة الأشبال ، والمخيم الكشفي العربي الـ 34 ، واللقاء الكشفي الـ 17 للمفوضين الدوليين ، كما عُرضت قواعد إجراءات المؤتمر الكشفي العربي، ومنتدى الشباب، حيث اتخذت القرارات والتوصيات اللازمة والمناسبة.// انتهى //23:00ت م0242