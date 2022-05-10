نيويورك 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن ترسيخ استجابات الإرهاب في سيادة القانون وحقوق الإنسان أمر ضروري لضمان فعاليتها.وقال غوتيريش، في كلمة مسجلة خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومملكة إسبانيا حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب: كواجب أخلاقي، والتزام قانوني، وضرورة إستراتيجية، دعونا نضع حقوق الإنسان في مكانها الصحيح: في الصدارة والوسط في مكافحة الإرهاب.مما يذكر أن المؤتمر يتضمن قسماً وزارياً رفيع المستوى، وعدة جلسات موضوعية تركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني المبدئي في سياق جهود مكافحة الإرهاب؛ ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه؛ وتعزيز جهود المجتمع المدني لمنع الإرهاب ومكافحته؛ ودور هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.//انتهى//23:13ت م0246