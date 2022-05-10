الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشاركت جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 7-10 من شوال الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح نائب رئيس جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل، أن جناح الجامعة المشارك يعرّف زوار المعرض بالبرامج التي تقدمها الجامعة، ومن بينها العديد من تخصصات الدراسات العليا، مبينًا أنهم قاموا بإضافة تخصصات جديدة متزامنة مع التطورات التعليمية ومواكبة لعجلة الحياة المتسارعة.// انتهى //23:13ت م0248