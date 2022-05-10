عرعر 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم( 4078) خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية, وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته : يسرّني أن أشارككم أفراحكم وانشراحكم في هذا المساء المتألق لكم وبكم ومنكم، ونحن نزف الدفعة الخامسة عشرة من خريجي وخريجات جامعة الحدود الشمالية ليكونوا لبنات عطاء وارتقاء ونماء لهذا الوطن المتجدد المتفرد المعطاء، في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وفق رؤية شامخة راسخة باذخة أولت التعليم أولى اهتماماتها .وأضاف سموه قائلا : أبارك لكم هذه الأمسية السعيدة الفريدة المجيدة التي جاءت ثمرة لتربية أسر ماجدة، وأساتذة أجلاء، وجامعة واعدة صاعدة برئاستها وكادرها الإداري والتعليمي والفني، وبطلابها وطالباتها الذين أدركوا حق وطنهم عليهم، وأيقنوا ببلوغ الغايات وتسنم أصدق الأمنيات .واختتم سموه كلمته بقوله : سيروا كما كنتم وما زلتم ولاء لاند له، ووفاء لا حد له وبرا بأسركم الكريمة، وانتماء لبلادكم العظيمة وولاء لقيادتكم الحكيمة.وبعد أن أخذ سموه مكانه عزف السلام الملكي، ثم بدأت مسيرة أوائل الخريجين والخريجات في كليات الجامعة المختلفة.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت كلمة الخرجين ألقاها نيابة عنهم الطالب أيوب العنزي والطالبة ياسمين الثويني , أعربوا من خلالها عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته حفل تخرجهم، ومشاركتهم فرحتهم، وما يجده أبناء المنطقة من دعم وتحفيز دائم ومستمر, مثمنين الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما اكتسبوه من مهارات وتسلّح بالعلم والمعرفة.بعد ذلك ألقى معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته الحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم، والذين زُودوا بالمعارف والمهارات لخدمة وطننا الغالي، والانضمام إلى زملائهم اللذين سبقوهم لخدمة مسيرة التنمية الشاملة، والإسهام في برامج التطوير والبناء والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، في ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة، ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية.إثر ذلك أدى خريجو كلية الطب قسم المهنة، تلاه عميد الكلية الدكتور عودة بن مسعود الحازمي , ثم أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور مهند بن سالم المطيري أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.وفي ختام الحفل تسلَّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.// انتهى //23:41ت م0251