نيويورك 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 9.81 نقاط، 0.25%، إلى 4001.05 نقطة, وارتفع المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 114.42 نقطة، 0.98 %، ليغلق عند 11737.67 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً بمقدار 84.96 نقطة، 0.26% إلى 32160.74 نقطة.//انتهى//23:50ت م0253