اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1443/10/9 هـ الموافق 2022/05/10 م واس
نيويورك 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 9.81 نقاط، 0.25%، إلى 4001.05 نقطة, وارتفع المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 114.42 نقطة، 0.98 %، ليغلق عند 11737.67 نقطة.
وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً بمقدار 84.96 نقطة، 0.26% إلى 32160.74 نقطة.
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23:50ت م
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