الرباط 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور مراكش حالياً للمشاركة في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي ينطلق يوم غد.وتناول اللقاء استعراض محاور المؤتمر، إضافة إلى التطرق للقضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:51ت م0254