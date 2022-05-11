جدة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا ، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات .وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز في فندق في العاصمة هافانا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ، وأن لاتروا أي مكروه".// انتهى //04:14ت م0004