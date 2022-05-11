واشنطن 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها القوي للجهود المشتركة التي تقوم بها الآلية الثلاثية للحوار الوطني في السودان، والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ( إيقاد ) من أجل تسوية الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم : إن الولايات المتحدة مقتنعة بأن العملية التي تسير بها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و ( إيقاد ) هي الآلية الأكثر شمولية لتحقيق اتفاق بشأن إطار عمل انتقالي بقيادة مدنية، مؤكدًا مواصلة تشجيع جميع الأطراف المدنية والعسكرية السودانية على الاستفادة من هذه العملية لتحقيق الاستقرار الوطني.وأشار إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية "مولي في" دعت خلال مباحثات هاتفية أجرتها مع قادة مدنيين وعسكريين سودانيين إلى تنفيذ التعهدات الساعية لبناء الثقة بين القادة، وذلك برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، كما شددت على ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في العملية السياسية لإحراز تقدم سريع في إطار عمل حكومة انتقالية مدنية.// انتهى //04:50ت م0007