واشنطن 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساستعرض وفد المملكة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أمس الثلاثاء بغرفة التجارة الأمريكية "USCC"، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وعدد من تنفيذي كبرى الشركات الأمريكية، في مجالات التقنية والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في المجالات المعنية، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.ويهدف اللقاء لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الابتكار بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبناء شراكات بين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والتي تتيح فتح قنوات فعّالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //05:01ت م0008