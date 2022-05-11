ظهران الجنوب 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسواصلت بلدية محافظة خميس مشيط جولاتها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية عملت من خلال فرقها وطواقمها الميدانية خلال الفترة الماضية على رفع وإزالة 102,669 مترا مكعبا من مخلّفات البناء والأنقاض والهدم, بالإضافة إلى طمس ومعالجة 15,264 مترا مربعا من الجدران المشوهة بالكتابات والرسومات, وذلك بإعادة طلاء جميع المواقع التي تم رصدها.وأضاف الحويطي أنه تم معالجة وتحسين وضع 5,263 حاوية نظافة في أرجاء المحافظة وصيانة 115,781 مترا مربعا من حفر الشوارع والتشققات الأسفلتية وطلاء وإصلاح أكثر من 22,300 متر مربع من بلاط الأرصفة المتهالك.وأكد الحويطي أن البلدية ماضية في تنفيذ جميع خططها وستواصل جميع أعمالها وبرامجها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة وفق الخطط والبرامج المعدة والمعمول بها لتحقيق جودة الحياة إحدى ركائز رؤية السعودية 2030 .// انتهى //07:38ت م0012