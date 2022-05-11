إسلام آباد 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار رئيس الوزراء شهباز شريف بإعادة تفعيل "مركز القيادة والتشغيل الوطني" وهو الهيئة المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد يوم من تسجيل أول إصابة بالسلالة الفرعية لمتحور أوميكرون في باكستان.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين، بما في ذلك التنفيذ السريع للممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وسلطت الضوء على الموجة الجديدة للحر القائظ التي تشهدها باكستان هذا الأسبوع، والتي عدها الخبراء الأقوى منذ 61 عاماً الماضية، وسط مخاوف من حدوث سيول وفيضانات بسبب سرعة ذوبان المسطحات الجليدية في جبال الهمالايا جراء الحر الشديد.وتطرقت إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى أكثر من 518 مليون، وتسجيل الصين تراجعا في أعداد الإصابات بكورونا في مدينة شنغهاي.وتناولت صحف باكستان مقتل 12 شخصا من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو جراء كمين مسلح في شمال البلاد.// انتهى //07:56ت م0014