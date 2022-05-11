رام الله 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس الوزراء محمد أشتية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًا بالرصاص، والعشرات بالاختناق في نابلس ورام الله، فيما واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى.وأولت اهتمامًا بما أعربت عنه منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها للتصريحات الإسرائيلية حول السيادة على مدينة القدس المحتلة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.ونشرت الصحف الفلسطينية تأكيدات الاتحاد الأوروبي على أن عمليات توسيع المستوطنات والهدم والتهجير غير قانونية بموجب القانون الدولي.// انتهى //08:56ت م0017