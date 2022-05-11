الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واستزداد الإثارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولاته الأربع الأخيرة، حيث يتنافس أكثر من فريق للهروب من مناطق الخطر والهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى، كما ستكون هناك مواجهات مباشرة لبعض الفرق المهددة بالهبوط وأخرى ستواجه فرق تقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وهذا سيعطي الجولات المتبقية أكثر إثارة.وفي القصيم يستضيف التعاون نظيره الباطن في مواجهة مهمة للفريقين، وهما أكثر الفرق المهددة بالهبوط, حيث يحتل التعاون المركز الـ 14 والباطن الـ 15 وكلاهما بـ 26 نقطة، وفي الرياض يلتقي الشباب الفيصلي في لقاء يهم الضيوف بشكل أكبر، باعتبار أن الفيصلي واحداً من الأندية المهددة بالهبوط ويملك في رصيده 29 نقطة في المرتبة الـ 11، ويدخل أصحاب الأرض المباراة بعد خسارته في الجولة الماضية من النصر بـ 2-4، فيما تعادل الفيصلي سلبياً في الجولة الماضية مع أبها.// انتهى //09:01ت م0018