الرباط 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالخطاب الذي وجهه العاهل المغربي إلى المشاركين في قمة أبيدجان حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، والذي دعا فيه إلى إرساء تحالف أفريقي فعلي لمواجهة الجفاف مع تمكينه من الإمكانيات المالية والتكنولوجيا الملائمة.وأولت الصحف اهتمامها بالبيان المشترك الصادر في أعقاب مباحثات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع نظيره المصري سامح شكري، والذي شدد على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.وتطرقت إلى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي ينعقد اليوم بمدينة مراكش المغربية لبحث التحديات التي يفرضها الإرهاب بجميع أشكاله وخاصة بالقارة الأفريقية.وأخبرت صحف الأربعاء بتعيين الرئيس التونسي قيس سعيد الأعضاء الجدد في الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتكون من سبعة أعضاء.وتناقلت الصحف دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين بستراسبورغ، إلى إدخال تغييرات على المعاهدات الأوروبية لجعل التكتل أكثر فاعلية واستقلالية.وتطرقت صحف المغرب إلى تحقيق فيرديناند ماركوس فوزًا كاسحًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالفلبين، ما سيمنحه ولاية رئاسية من ست سنوات.// انتهى //09:46ت م0026