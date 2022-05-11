تونس 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزيرته للعدل ليلى جفال، تناولت ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حددها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها أمس الأول في كل مناطق البلاد.واهتمت بالزيارة المنتظرة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت إلى تونس خلال الأيام القادمة، تلتقي خلالها بكبار المسؤولين التونسيين وممثلي المجتمع المدني.وتطرقت صحف تونس إلى موافقة مجلس النواب الليبي على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا، العمل من مدينة سرت وسط شمال البلاد.// انتهى //09:47ت م0027