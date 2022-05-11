الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسبحركات تفاعلية وإيماءات تحاكي حركات البشر، يستقبل الروبوت نورة زوار جناح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 8 إلى 11 مايو الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.والروبوت "نورة" روبرت تفاعلي اجتماعي يحب التواصل مع البشر، ويستطيع التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم معلومات خاصة بالجامعة بطريقة دقيقة وباستشعار حركي وضوئي.كما أنه يستطيع الحركة في المكان نفسه، ويؤدي بعض الحركات مثل المصافحة والرقص، ولديه القدرة على سماع الأسئلة والرد عليها بشكل واضح، وهو مزود بشاشة تحكم تتيح للزائر من خلالها اختيار الخيارات التي تناسبه ويقوم الروبوت بشرحها له.وقد تمت برمجة الربوت "نورة" من قبل طالبات كلية الحاسب والمعلومات في الجامعة من خلال مركز ابتكار الذي تم إطلاقه في العام 2020م.// انتهى //09:57ت م0028