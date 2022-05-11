حائل 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل 8064 فحصًا مخبريًا، خلال شهر أبريل من هذا العام 2022م، وصرف 503 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، فيما استقبل البنك 236 متبرعًا بالدم، ونفّذ 4 حملات للتبرع خلال نفس الفترة.وأبانت صحة حائل، أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م, وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير العديد من الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.// انتهى //10:17ت م0032