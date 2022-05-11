المدينة المنورة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوقّعت جامعة طيبة وجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تفاهم لتطوير وتحسين العملية التعليمية والثقافية, وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعتين.وتشمل نطاقات التعاون وفق الاتفاقية التي وقّعها معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني, ومعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على هامش أعمال مؤتمر التعليم, الذي تنظّمه وزارة التعليم بالرياض, تنفيذ الدورات التدريبية والأنشطة والبرامج الأكاديمية, وورش العمل, ومجالات البحث العلمي, والتدريب والاستشارات, والدعم العلمي والتقني, إلى جانب تحكيم البرامج التخصصية, مستهدفة الطلاب والكادر التعليمي وأفراد المجتمع.// انتهى //10:26ت م0035