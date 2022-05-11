الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوقع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ورئيس جامعة جدة معالي الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات المتعددة في مجال التميز المؤسسي، والجودة والاعتماد الأكاديمي بمستوييه المؤسسي والبرامجي, وذلك في جناح وزارة التعليم ضمن برنامج الجامعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم.كما شهد معالي رئيس جامعة جازان توقيع اتفاقية للتعاون بين الجامعة والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقعها ممثلا للجامعة عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم، ومدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى بن يحيى محرق, أن الاتفاقية التي وقعتها جامعة جازان مع جامعة جدة تهدف إلى التعاون في مجال الخدمات الاستشارية والبحثية وتبادل الخبرات والاستشارات والزيارات المتعلقة بجوانب الجودة والاعتماد المؤسسي والأكاديمي، إضافة إلى تطوير وتبادل مؤشرات الأداء على المستويين المؤسسي والبرامجي وإعداد المقارنات المرجعية في الجامعتين.وأضاف محرق أن اتفاقية جامعة جازان مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تهدف إلى مشاركة كفايات الشهادات الاحترافية "المستوى التأسيسي" ودراسة خطة البرامج الأكاديمية بعد المواءمة مع كفايات ومؤشرات الشهادات الاحترافية، إلى جانب تمكين الطلبة الخريجين من البرامج المتوائمة مع الشهادات الاحترافية.// انتهى //10:32ت م0036