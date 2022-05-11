جيزان 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسزار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن مـحـمد الصقر الليلة الماضية القلعة "الدوسرية"، التي تشرف عليها هيئة التراث وذلك خلال زيارة وفد الهيئة لمنطقة جازان.واطلع خلال الزيارة على القلعة التي تُعد أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في منطقة جازان، وتمتاز بكونها موقعًا تراثيًا ثقافيًا مهمًا في المنطقة، حيث تقع القلعة في أعلى قمة جبل يتوسط مدينة جازان وتطل على البحر الأحمر.وأكد الحربش أن الهيئة تعمل على تنفيذ بعض المشاريع التي تحافظ على مكونات التراث الثقافي بالمنطقة.كما حضر الزيارة وكلاء إمارة منطقة جازان، ومديرو عموم هيئة التراث ومنسوبو فرع هيئة التراث بمنطقة جازان.// انتهى //10:34ت م0037