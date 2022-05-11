الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسبرعاية معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي, وقع مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال أيام انعقاد المؤتمر الدولي للتعليم 2022، (8) اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة بالنشاطات والبرامج والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليم.واشتملت الاتفاقيات على تقديم خدمات تدريبية وتحكيم واعتماد البرامج التدريبية, فيما تغطي المذكرات مجالات التعاون مع المؤسسات الإقليمية، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة, والقيام بالبحوث والمشاريع المشتركة, وتبادل المعلومات والإصدارات والخبرات في مجالات التدريب، والترجمة وطباعة الكتب، والأدلة، والأنظمة الإلكترونية المتخصصة في جوانب التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.ويشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات المعرض المصاحب لأعمال "المؤتمر الدولي للتعليم 2022"، الذي نظمته وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443 هـ (8 - 11 مايو 2022م), حيث تنوعت معروضات ومشاركات المكتب خلال فترة هذا الحدث الدولي مستهدفاً في حضوره المشاركة والتفاعل المباشر مع شريحة واسعة من المتحدثين في المؤتمر والزوار والمختصين والأساتذة، والشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات التعليم، إلى جانب عقد الورش المتخصصة وتعزيز العلاقات ودعم مشروعات وفرص العمل المشتركة التي أتاحتها فعاليات هذا المعرض الدولي.وشهد جناح المكتب خلال أيام المؤتمر زيارات لعدد من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم ومديري ورؤساء الجامعات ومديري التعليم وضيوف المؤتمر والمهتمين بالشأن التعليمي بقطاعاته المختلفة الجامعية والتعليم العام.// انتهى //11:04ت م0045