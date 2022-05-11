الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسشهد جناح جامعة الجوف في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي إقبالاً من زوار المعرض، حيث قدمت الجامعة لزوارها زيتوناً وزيت زيتون الجوف، الذي تشتهر به منطقة الجوف.ويبلغ عدد أشجار الزيتون في منطقة الجوف أكثر من 17 مليون شجرة، تنتج ما يزيد على 10 آلاف طن من الزيت و 15 ألف كجم من زيتون المائدة سنويًا، إضافة إلى تمر حلوة الجوف التي تشتهر بها المنطقة.ووزع جناح الجامعة المشارك لزواره هدايا نبتة السمح الصحراوية التي تعد من النباتات الحولية المعروفة قديمًا لدى العرب، حيث تزهر بعد موسم الأمطار وتنضج بعد أكثر من 5 أشهر من خروج أزهارها فوق سطح الأرض، وتعد حبوبها من المواد الغذائية التي يستخدمها الإنسان.// انتهى //12:00ت م0052