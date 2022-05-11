حائل 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأجرى بنك الدم المركزي بحائل 8064 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال شهر أبريل للعام 2022م، كما جرى صرف عدد 503 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، فيما استقبل البنك 236 متبرعاً بالدم، ونفّذ 4 حملات للتبرع بالدم وذلك خلال نفس الفترة.وأبانت صحة حائل, أن البنك يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس، من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م, وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير عدد الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.// انتهى //12:00ت م0054