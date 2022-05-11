عام / أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأطفال بالطائف
الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11 م واس
الطائف 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس
قدم مستشفى الأطفال بالطائف خدماته خلال شهر رمضان المبارك لـ21458 مسفيداً، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 19669 مراجعاً، وقسم العيادات الخارجية 1789.
يُذكر أن القسم يضم 40 سريراً للطوارئ، بالإضافة إلى عيادة الفرز البصري وعيادة الفرز العام ومكتب الاستقبال، ووحدة الفحص السريع لمعاينة المرضى وفحصهم من قبل الفريق الطبي.
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12:03ت م
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