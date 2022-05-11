الطائف 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسقدم مستشفى الأطفال بالطائف خدماته خلال شهر رمضان المبارك لـ21458 مسفيداً، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 19669 مراجعاً، وقسم العيادات الخارجية 1789.يُذكر أن القسم يضم 40 سريراً للطوارئ، بالإضافة إلى عيادة الفرز البصري وعيادة الفرز العام ومكتب الاستقبال، ووحدة الفحص السريع لمعاينة المرضى وفحصهم من قبل الفريق الطبي.// انتهى //12:03ت م0056