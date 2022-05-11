الأحساء 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسنفّذ تجمع الأحساء الصحي 4 حملات ميدانية للتبرع بالدم، خلال شهر رمضان, وبلغ عدد المتبرعين بالدم 592 متبرعًا من مختلف الفصائل.وأوضح "التجمع" أن حملات التبرع بالدم الميدانية تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، وبيان آثاره الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.يُذكر أن تجمع الأحساء الصحي يقوم بحملات ميدانية للتبرع بالدم على مدار العام بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى استقباله المتبرعين بالدم بشكل يومي من خلال بنوك الدم في مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الملك فيصل العام، ومستشفى العمران العام، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي.// انتهى //12:09ت م0059