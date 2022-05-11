الدمام 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية عن قبول 106 أفلام من أصل 117 فيلماً؛ سُجلت حتى نهاية شهر مارس الماضي، حيث تم ترشيح 69 فيلماً للعرض في الدورة الـ8، التي تنطلق في الثاني من شهر يونيو المقبل، بينها 36 فيلماً للمشاركة في جميع المسابقات، وذلك بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلماً عن فئة الفيلم القصير، وترشيح 33 فيلماً للعروض الموازية.وتتنافس الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة في المسابقة، على جوائز "النخلة الذهبية"، إضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة، من خلال أفضل فيلم طويل، وقصير، ووثائقي، وممثل، وممثلة، وموسيقى، وتصوير سينمائي، ولجنة التحكيم الذهبية، فيما استحدث المهرجان فئات جديدة من الجوائز، منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، ونصّ منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل نصّ عن رواية سعودية، إضافة إلى جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول.واستقبل المهرجان مشاركات النص الطويل والقصير، للمنافسة والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، وإعدادها كمشاريع جاهزة للإنتاج، حيث سيتم تحكيم المشاركات المقدمة، وترشيح خمسة مشاريع سيناريو منها للدخول إلى المعمل، بواقع مشاركتين بنصّ للفيلم طويل، وثلاث مشاركات بنصوص لأفلام قصيرة، وسيمنح المشاركون الفائزون مكافآت مالية عند إتمام البرنامج.وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، والذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، والمخرج الكويتي خالد الصدّيق، وهو مُنتج وكاتب نص ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية، فيما اختار المهرجان محوره "السينما الشعرية"، للحديث عن دور السينما الشعرية في صناعة الأفلام، إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية، والموازية، والأطفال، والسينما الشعرية، مع وجود حزمة من البرامج الثقافية والإثرائية، والندوات والورش التدريبية، وتوفير منصة لشركات الإنتاج، والمنتجين، وصنّاع الأفلام، لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج، إضافة إلى إصدار وترجمة 15 كتاباً ضمن السلسلة المعرفية التي يصدرها كل عام.يذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة، والمقرر إقامته من 2 إلى 9 يونيو المقبل، يأتي بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.// انتهى //12:15ت م0060