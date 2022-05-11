الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوقعت جامعة الجوف مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك على هامش مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث وقع رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، ومعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مذكرة تفاهم بين الجامعتين لتعزيز أواصر التعاون في عدد من المجالات، شمل ذلك تبادل الخدمات الاستشارية، إعداد وتقييم الخطط الدراسية والمناهج في الكلية التطبيقية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الطرفين.كما وقع الدكتور الشايع اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو السعودية المهندس سلمان فقيه، وذلك بهدف التعاون في مجال التحول الرقمي، والتقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء، إضافة إلى العمل المشترك لتطوير القدرات البشرية.// انتهى //12:15ت م0061