القاهرة 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسناقشت لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، خلال اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، ومشاركة أعضاء اللجنة الإطار العام لخطة عملها خلال عام 2022، والأولويات المستهدفة خلال المدى القصير المتمثل في 6 أشهر، والمستهدف بنهاية العام الجاري.وتطرقت اللجنة وفق البيان الصادر عن البرلمان العربي اليوم، في نقاشها لاختصاصات اللجنة طبقًا للائحة المرصد والمهام والتكليفات المقترحة في ضوء المستهدف ضمن خطة العمل الإستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى مجلس أمناء المرصد في اجتماعه المقبل.وبحثت اللجنة مقترحًا بشأن مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في الوطن العربي وتداعياتها واقتراح الحلول المناسبة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي في ظل التغييرات العالمية الجارية، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، فضلاً عن الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة استعرضوا فكرة المؤشر العربي لحقوق الإنسان، ومقترحات مكونات المؤشر وآليات التطبيق، لافتًا الانتباه إلى أنه تم التوافق على الإطار المبدئي للمؤشر في ضوء التأكيد على شموليته لجميع الحقوق الأساسية للإنسان العربي.// انتهى //12:27ت م0062