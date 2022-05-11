الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف أمين عام مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عياف، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة، معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //13:06ت م0064