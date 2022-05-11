عمّان 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات جريمة القتل البشعة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أثناء تأديتها لعملها الصحفي في مدينة جنين المحتلة، وكذلك إطلاق النار على الصحفي علي السمودي.وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول على إدانة واستنكار الأردن الشديدين لاستهداف الصحافيين، مؤكداً أن هذه الجريمة البشعة مُدانة وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وخرقاً للحريات الصحفية والإعلام والتعبير.وأكّد السفير أبو الفول رفض الأردن لأعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين واستهدافهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدعوة لإطلاق تحقيق فوري وشفاف يُفضي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.// انتهى //13:06ت م0065