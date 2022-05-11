رام الله 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين بينهم طفل، من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلتهم عقب اقتحام بلدة سلواد شمال رام الله.وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الفتى "ثائر خليل مصلط اليازوري"، برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، مشيرة إلى إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة.وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //13:10ت م0066