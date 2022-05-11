طرابلس 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية الليبية.وأفاد باشاغا في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية اليوم أن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.// انتهى //13:13ت م0068